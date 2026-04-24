Москвичам рассказали, когда в столицу придет тепло Синоптик Шувалов: тепло придет в Москву после 28 апреля

Москва24 апр Вести.Теплая погода придет в Москву после 28 апреля, сообщил в интервью РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, к концу месяца температура воздуха повысится до 12-14 градусов тепла.

Шувалов подчеркнул, что перед потеплением москвичам придется пережить несколько не самых приятных с точки зрения климата дней.

Потеплеет только после 28 апреля​​​. Сейчас пройдут две волны похолодания, будут два циклона, которые с осадками в виде дождя и мокрого снега посетят центр европейской территории России рассказал синоптик

Он уточнил, что первый циклон продержится над городом до пятницы, а второй накроет столицу в субботу и сохранится до понедельника.

Однако уже к 30 апреля погода пойдет на поправку. Столбики термометров достигнут отметок 12-14 градусов со знаком плюс.