Москвичам рассказали о майском снеге и датах потепления Синоптик Макарова пообещала москвичам небольшое потепление в конце недели

Москва26 мая Вести.Небольшое потепление придет в столичный регион в выходные, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Ожидается, что и после них температура продолжит расти, отметила метеоролог.

По ее словам, в субботу, 30 мая, временами пройдет небольшой дождь. Ночью будет от плюс 2 до 7, днем – от 11 до 16 градусов тепла. При этом в воскресенье будет потеплее, но ненамного.

Тем не менее, уже суббота становится теплее рассказала синоптик

Макарова также отметила, что тенденция на повышение температуры, скорее всего, сохранится и в первых числах июня.

При этом она опровергла появившуюся ранее информацию о том, что в конце мая возможен мокрый снег.

Только дожди прогнозируются в течение недели. Мокрого снега не будет пообещала Макарова

В столичном регионе после периода аномальной жары в последние дни стало заметно свежее.

При этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее сообщил, что к концу недели температурный режим в Москве войдет в рамки климатической нормы, характерной для начала октября.