Москва29 июнВести.В городе Светлогорске Калининградской области 28 июня синоптики зафиксировали экстремальную жару. Об этом RT сообщает, ссылаясь на местных жителей.
На солнце столбики термометров поднялись до +52 градусов. Горожане и туристы спасаются от зноя на пляжах.
52 °C показывают термометры на солнце в калининградском Светлогорскеговорится в сообщении
На фоне аномальной жары в регионе до 30 июня введен режим повышенной готовности. Граждан просят соблюдать осторожность и избегать открытого солнца.