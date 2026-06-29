В Светлогорске температура на солнце достигла +52 градусов

В Калининградской области температура поднялась до +52 градусов на солнце В Светлогорске температура на солнце достигла +52 градусов

Москва29 июн Вести.В городе Светлогорске Калининградской области 28 июня синоптики зафиксировали экстремальную жару. Об этом RT сообщает, ссылаясь на местных жителей.

На солнце столбики термометров поднялись до +52 градусов. Горожане и туристы спасаются от зноя на пляжах.

52 °C показывают термометры на солнце в калининградском Светлогорске говорится в сообщении

На фоне аномальной жары в регионе до 30 июня введен режим повышенной готовности. Граждан просят соблюдать осторожность и избегать открытого солнца.