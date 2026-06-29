Вода в Балтийском море у побережья Калининградской области прогрелась до +22

Балтика у побережья Калининградской области прогрелась до +22 градусов Вода в Балтийском море у побережья Калининградской области прогрелась до +22

Москва29 июн Вести.До 22 градусов выше нуля прогрелась вода в Балтийском море вблизи побережья Калининградской области. Об этом ИС "Вести" сообщают очевидцы.

На увеличение температуры воды в Балтике повлияла жара, установившаяся на территории Европы.

Балтика у побережья Калининградской области уже достигла температура +22 градуса. И это примерно на 3-4 градуса выше нормы. Жители региона и гости устремились на пляжи в Светлогорске и Зеленоградске.

Тем не менее, синоптики отмечают, что к середине недели станет прохладнее - не выше 23 градусов. Это, в свою очередь, может привести к возникновению в регионе кучевых облаков, дождей и даже водяных смерчей.