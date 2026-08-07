Москва7 авгВести.Балтика тоже долгое время находилась в области тепла, хорошо прогрелись некоторые российские регионы. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
По его словам, в этих регионах фиксируются температуры до 25 градусов.
Балтика долгое время находилась в области тепла, поэтому прогрелась очень неплохо, даже в Петербурге около плюс 20 градусов, а в Калининграде вообще плюс 23-25сказал Заводченков
В июне в Калининградской области был побит многолетний температурный рекорд. Из-за высоких температур пляжи Зеленоградска и Светлогорска оказались заполнены местными жителями и туристами. При этом десятки человек получили тепловой удар.
Между тем в Москве погода повторила температурный рекорд лета.