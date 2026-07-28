Синоптик Заводченков спрогнозировал аномальную жару на юге России 28 июля Заводченков: на юге России ожидается пик прогрева до +35 градусов во вторник

Москва28 июл Вести.На юге России и в Предуралье воздух прогреется до +35 градусов во вторник, 28 июля. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам синоптика, облачные поля сольются в единый массив, и вне его зоны останутся только юг и Предуралье, поэтому здесь сохранится тихая и солнечная погода.

В средних и северных широтах опять не обойдется без дождей. Наиболее сильные осадки пройдут в Волго-Вятском регионе и на крайнем юго-западе. В других районах их интенсивность ожидается небольшой. Надо сказать, что вместе с ливнями в европейскую Россию попадут хорошо прогревшиеся воздушные массы. В результате даже на севере столбики термометров будут колебаться в диапазоне +20…+25. Преобладающая дневная температура в средней полосе составит +23...+28, а жителей низовьев Волги, Дона, Причерноморья и Южного Предуралья ждет настоящий зной на пике прогрева до +30…+35 отметил Заводченков

Ранее сообщалось, что Калининград недосчитался туристов из-за жары и проблем с логистикой. Основными факторами, повлиявшими на спад, называют погодные условия, макроэкономическую и геополитическую обстановку, а также проблемы с доступностью региона.