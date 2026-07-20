Москва20 июл Вести.На Урале ненастный погодный период завершится во вторник, 21 июля, когда воздух прогреется до +29 градусов. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, незначительные изменения затронут Южную Сибирь.

На Урале ненастный период завершается. Со вторника тучи рассеются, и солнце постепенно прогреет воздух до +24…29. [Но] мало изменится обстановка в атмосфере над Южной Сибирью. Здесь по-прежнему неустойчиво, днем будут формироваться массивы кучево дождевых облаков. Несущие с собой ливни и грозы в дневные часы столбики термометров будут колебаться в диапазоне +23…28