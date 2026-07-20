Москва20 июл Вести.Северо-запад России накроет атлантический циклон с дождями и грозами на этой неделе. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, дневная температура ожидается в пределах 23 градусов.

На Средней Волге тоже преимущественно солнечно. Погода здесь станет портиться лишь в четверг-пятницу появится мощная облачность, и местами прошумят грозовые дожди. Днем до +27…32, а вот на северо-запад России будет прорываться атлантический циклон. Рабочая неделя здесь пройдет под аккомпанемент дождей, местами с грозами преобладающая дневная температура составит +18…23, на севере до +13…18 рассказал Заводченков

Синоптик также спрогнозировал аномальную жару на юге России. Согласно прогнозу, там ожидается выше +30 градусов.