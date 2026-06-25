Москва25 июнВести.На Русскую равнину прорвется североатлантический вихрь. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
Он отметил, что погодные условия в связи с вторжением скандинавского циклона будет контрастным: западную часть Русской равнины накроют дожди, а на востоке, наоборот, погода улучшится.
Причина столь неустойчивой погоды - активная циклоническая деятельность. Сегодня на Русскую равнину прорвется очередной вихрь из Скандинавии, но пока его дождевые тучи накроют только западную часть региона. А на востоке, наоборот, погода пойдет на поправку. Вы видите - холодный фронт, заливавший дождями регион, переместится дальше вглубь Сибири, так что на Урале и в Заволжье вероятность осадков будет небольшойсообщил метеоролог
Также он добавил, что на западе Средней полосы будет на 3 градуса холоднее обычного, а на востоке показания термометров войдут в рамки июньского климата.
Вторжение североатлантического циклона окажет заметное влияние на температурный режим Европейской России. Так, поля дождевой облачности ограничат дневной прогрев на западе средней полосы +17...+22 градусами, это в среднем на 3 градуса прохладнее обычного. А на востоке приток солнечного тепла увеличится и показания термометров войдут в рамки июньского климата - до +21...+26дополнил синоптик
Ранее, 22 июня на территории Русской равнины прошли локальные ливни и грозы. Днем основная зона ненастья охватила северные и средние широты Европейской России. В большинстве районов интенсивность осадков ожидалось в пределах 5-7 миллиметров за сутки. Исключение составили среднее Поволжье и Юг Предуралья. Здесь местами всего за 24 часа вылилось более половины июньского объема влаги.