Синоптик Заводченков: на Русскую равнину прорвется вихрь из Скандинавии Заводченков сообщил о вторжении североатлантического циклона на Русскую равнину

Москва25 июн Вести.На Русскую равнину прорвется североатлантический вихрь. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он отметил, что погодные условия в связи с вторжением скандинавского циклона будет контрастным: западную часть Русской равнины накроют дожди, а на востоке, наоборот, погода улучшится.

Причина столь неустойчивой погоды - активная циклоническая деятельность. Сегодня на Русскую равнину прорвется очередной вихрь из Скандинавии, но пока его дождевые тучи накроют только западную часть региона. А на востоке, наоборот, погода пойдет на поправку. Вы видите - холодный фронт, заливавший дождями регион, переместится дальше вглубь Сибири, так что на Урале и в Заволжье вероятность осадков будет небольшой сообщил метеоролог

Также он добавил, что на западе Средней полосы будет на 3 градуса холоднее обычного, а на востоке показания термометров войдут в рамки июньского климата.

Вторжение североатлантического циклона окажет заметное влияние на температурный режим Европейской России. Так, поля дождевой облачности ограничат дневной прогрев на западе средней полосы +17...+22 градусами, это в среднем на 3 градуса прохладнее обычного. А на востоке приток солнечного тепла увеличится и показания термометров войдут в рамки июньского климата - до +21...+26 дополнил синоптик

Ранее, 22 июня на территории Русской равнины прошли локальные ливни и грозы. Днем основная зона ненастья охватила северные и средние широты Европейской России. В большинстве районов интенсивность осадков ожидалось в пределах 5-7 миллиметров за сутки. Исключение составили среднее Поволжье и Юг Предуралья. Здесь местами всего за 24 часа вылилось более половины июньского объема влаги.