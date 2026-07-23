Москва23 июл Вести.На Русскую равнину прорвался новый атлантический вихрь, под натиском которого антициклон перебрался с Русской равнины к отрогам Урала. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Он отметил, что в ближайшие дни атмосфера в регионе продолжит дестабилизироваться.

В результате над Алтаем вплоть до выходных будут формироваться массивы мощной облачности, несущие с собой ливни, грозы и шквалистые усиления ветра. В такой ситуации жара начнет понемногу спадать, и с сегодняшнего дня после вчерашних +30, столбики термометра в Барнауле станут колебаться в диапазоне +25…+28. На Урале благодаря антициклону день в пострадавших от паводка районах пройдет без существенных осадков, так что здесь ситуация продолжит постепенно стабилизироваться сообщил Заводченков

Специалист добавил, что Русскую равнину ждут грозовые дожди.

В среду вне зоны ненастья окажутся только низовья Волги, Дона, Кубань и Кавказ, а самые сильные ливни пройдут в северной половине региона, местами может выпасть свыше 10—20 мм влаги. Такие погодные контрасты определяют особенности температурного режима. Так, на востоке Русской равнины потепление усилится, даже на Урале воздух прогреется до +25...+30, а в Поволжье столбики термометров поднимутся и до +28…+33 сказал метеоролог

Ранее сообщалось, что в Москве ближе к выходным ожидается похолодание. До четверга столбики термометра в полуденные часы будут достигать до +23…+25.