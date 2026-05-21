Синоптик Заводченков: на Русской равнине стартует период ливней и гроз Заводченков: дожди приведут к спаду жары на западе Русской равнины

Москва21 мая Вести.На западе Русской равнине 22 мая стартует период ливней и гроз. Осадки будут способствовать смягчению жары. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в пятницу погодный тренд начнет меняться из-за пробивающейся в средние широты Европейской равнины облаков.

Под их натиском блокирующий антициклон отступит за Волгу, а на западе Русской равнины стартует период ливней и гроз. В такой ситуации приток солнечного тепла к земной поверхности сократится, и серия рекордов жары завершится отметил синоптик

Он добавил, что пока "полюс жары" будет оставаться в Центральной России. Новые температурные рекорды возможны в ряде городов, в числе которых Рязань и Тула.

Ранее Заводченков рассказал, что жара в Москве может побить рекорд 2014 года. По словам синоптика, 21 мая температура воздуха будет почти на 2 градуса выше исторического максимума.