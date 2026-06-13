Заводченков назвал регионы России, которых меньше всего коснется похолодание

Заводченков рассказал, в каких регионах сохранится жара на фоне похолодания Заводченков назвал регионы России, которых меньше всего коснется похолодание

Москва13 июн Вести.Похолодание, ожидаемое в начале новой недели, меньше всего коснется восточной и южной частей Европейской России. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам метеоролога, на Русскую равнину пробился грозовой фронт, вслед за которым распространился свежий воздух с берегов Атлантики, из-за чего перестройка атмосферных процессов активизировалась.

Над Европейской Россией будет кружить обширный циклон, а западные потоки, наблюдающиеся на его периферии, станут нести в регион вместе с массивами кучево-дождевой облачности умеренно теплые воздушные массы. В меньшей степени похолодание проявится в восточной и южной части Европейской России. Днем в Причерноморье воздух сможет прогреваться до +27…+32 градусов, В Поволжье и Предуралье до +22…+27. Это по-прежнему на несколько градусов теплее обычного сообщил метеоролог

В Москве температура воздуха начнет снижаться уже в воскресенье, 14 июня. В начале следующей недели она опустится до +19… +21, что ниже нормы на 2 градуса.