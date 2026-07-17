Заводченков: в ближайшие дни в Москве резко потеплеет Заводченков рассказал, когда установится типичная для середины июля погода

Москва17 июл Вести.Под влиянием антициклона на западе Русской равнины установится "типичная для середины июля погода". Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Пока антициклоны ведут себя "нетипично". Так, в Москве пятница выдастся прохладной. Но в ближайшие дни ожидаются перемены в погоде, подчеркнул метеоролог.

Выходные будут вполне соответствовать середине июля. В Москве сегодня еще прохладно, плюс 21 градусов. Но в последующие дни солнце станет больше и резко потеплеет. До плюс 27-28 - в воскресенье-понедельник сказал Заводченков

В уральском регионе сохраняется влияние циклона. Ожидаются продолжительные осадки, усложнится паводковая ситуация, отметил синоптик.