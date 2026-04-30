Москва30 апр Вести.Южная часть территории России останется в зоне холодной погодной аномалии. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Но несмотря на холодную погоду в Южной России, на территории предгорья Урала столбики термометра будут выше климатической нормы.

Уже к воскресенью обстановка в атмосфере изменится кардинально. Атлантический поток сумеет согреть средние широты региона вплоть до предгорий Урала, и здесь дневная температура окажется даже выше, нежели положено в это время года по климату. При этом Южная Россия останется в зоне холодной погодной аномалии сообщил синоптик

Однако к началу следующей недели на территории южной части страны есть шанс на потепление.

Дело в том, что здесь небо будет затянуто полями дождевой облачности, и эти тучи серьезно сократят приток солнечного тепла к земной поверхности. Скажем, в Краснодаре сегодня еще сравнительно тепло - днем +16, а затем температурный режим на Кубани войдет в климатические рамки марта - до +9...+11, и только в начале следующей недели есть шанс на потепление добавил метеоролог

А Центральную Россию, наоборот, ожидает пик потепления. С каждым днем воздух в регионе будет прогреваться все сильнее. В четверг в Москве еще возможны кратковременные осадки, переходящие в снег, а к выходным погода наладится. К концу недели прогнозируется до +19.