Москва20 июл Вести.На юге страны всю неделю будет преобладать аномальная жара – столбики термометров достигнут отметки в +34 градуса. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, в некоторые дни погода будет дождливой.

На юге большую часть рабочей недели будет преобладать солнечная и довольно жаркая погода. Только в отдельные дни кое-где могут появиться очаги мощной облачности, несущие с собой освежающие ливни и грозы. Днем в Причерноморье +29…34, в низовьях Волги, Дона и на склонах Кавказа +26…31, морская вода у побережья Кавказа +24…27, у берегов Крыма +22…25 [градусов] отметил Заводченков

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что выходные и начало недели в Центральной России будут по-летнему теплыми. В понедельник сохранится комфортное тепло до 28 градусов.