Заводченков: в Центральной России прогнозируется до +31 градуса в середине июля Синоптик Заводченков рассказал, какую погоду ждать москвичам 20 июля

Москва20 июл Вести.В Центральной России столбики термометров поднимутся до +31 градуса в понедельник, 20 июля. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, в начале недели следует ожидать интенсивные ливни и грозы.

В Центральной России в понедельник солнечно и жарко; днем до +26…31. Но со вторника и сюда пробьются поля фронтальной облачности и ливни с грозами собьют показания термометров до +20…25 отметил Заводченков

Синоптик добавил, что преимущественно солнечная погода ждет жителей южной части Дальнего Востока – дневная температура в Приамурье и континентальных районах Приморья дойдет до +32, а на побережье Японского моря – до +26 градусов.