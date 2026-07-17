Заводченков: к воскресенью в центральной части России ожидается до +28 градусов

Центральную Россию ждет жаркое воскресенье: воздух прогреется до +28 Заводченков: к воскресенью в центральной части России ожидается до +28 градусов

Москва17 июл Вести.К воскресенью в центральных регионах России дождей не ожидается, столбики термометров поднимутся до отметки плюс 28 градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Центральная Россия к выходным окажется во власти антициклона, который заблокирует дожди и принесет тепло.

В Центральной России фон атмосферного давления повышенный, и он не позволит облакам достичь дождевой стадии. В такой ситуации воздух станет быстро прогреваться, к воскресенью в регионе ожидается плюс 23-28 градусов рассказал Заводченков

Ранее он рассказал, что в субботу в Москве ожидается +24 градуса, а в воскресенье-понедельник до +27 градусов.