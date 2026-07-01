В среду в Москве ожидается ясная погода и до +28 градусов

В Центральной России в ближайшие дни будет солнечно и без дождей В среду в Москве ожидается ясная погода и до +28 градусов

Москва1 июл Вести.В Центральной России в ближайшие два дня дождей не ожидается, будет солнечно. Об этом ИС "Вести" рассказали синоптики.

При этом, по их словам, температура воздуха в столице достигнет 29 градусов

В Центральной России сегодня-завтра будет солнечно и никаких дождей. В среду воздух в Москве прогреется до плюс 28 градусов, а в четверг станет жарче еще на градус рассказали синоптики

Они заверили, что угроза экстремального зноя, исходящего из Европы и направляющегося в столицу, отсутствует.

Первые грозовые тучи над мегаполисом появятся лишь утром в пятницу. В выходные они сгустятся, и в результате дневная температура понизится до плюс 20- 24 градусов рассказали синоптики

Ранее сообщалось, что на южных широтах России столбики термометров поднимутся до +35 градусов в четверг, 2 июля.