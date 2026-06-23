В Москве в ближайшие 2 дня существенные осадки маловероятны В четверг московское небо затянут грозовые тучи

Москва23 июн Вести.



В столице России сохранится комфортная погода до середины недели. Об этом ИС "Вести" рассказали синоптики Центра погоды ФОБОС.

Однако в четверг погода резко изменится, и температура воздуха опустится на 3 градуса ниже нормы.

В Москве сегодня-завтра существенные осадки маловероятны, а температурный режим ожидается в рамках климата – плюс 22 – 24 градуса, а с четверга небо над столицей затянут грозовые тучи, и показания термометров уже не превысят плюс 19-21 градуса, это в среднем на 3 градуса ниже нормы рассказали синоптики

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что погода в июне в Москве и Московской области в этом году характеризуется крайней неустойчивостью. Жаркие периоды сменяются похолоданием, и в настоящий момент климатические показатели находятся в состоянии ранней осени.