Июньская погода в Москве сравнима с климатическими показателями ранней осени Тишковец: июнь в Московском регионе характеризуется крайней неустойчивостью

Москва18 июн Вести.Погода в июне в Москве и Московской области в этом году характеризуется крайней неустойчивостью. Жаркие периоды сменяются похолоданием, и в настоящий момент климатические показатели находятся в состоянии ранней осени. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Температурный фон на пять-шесть градусов ниже положенной климатической нормы, отметил он.

Текущий июнь в Московском регионе характеризуется крайней неустойчивостью. Волны жары сменяются периодами похолодания, и в настоящий момент климатические показатели соответствуют состоянию ранней осени с температурным фоном на пять-шесть градусов ниже положенной в это время года климатической нормы. Одновременно с этим в Москве уже выпало три четверти месячной нормы осадков и даже чуть более сообщил Тишковец

Ранее синоптик заявлял, что осенняя прохлада в Москве продлится до конца этой недели.