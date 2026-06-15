Москва15 июн Вести.Погода в Москве и Подмосковье в течение рабочей недели будет достаточно однотипной, ожидается выпадение до 40% месячной нормы осадков. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, синоптическая ситуация ожидается в пределах тыловой части североатлантического циклона, куда будут поступать массивы кучево-дождевых облаков и более прохладная воздушная масса с температурным фоном на 3-5 градусов ниже, чем положено по климатической норме июня.

По ночам в среднем это от +8 до +13, а в дневные часы всего +15-20… Таким образом, за предстоящую неделю на Москву прольется от 20 до 30 литров дождевой воды [на квадратный метр площади]. Это составляет порядка 25-40% всего месячного объема небесной влаги. В Подмосковье, особенно на севере, эта цифра будет достигать 30-50 литров воды на метр площади сообщил синоптик

Возвращение к климатической норме произойдет с наступлением выходных дней, добавил Тишковец.

Суббота будет самым последним, таким заключительным днем с короткими дождями, но температура вернется в рамки нормы, будет +21-24. Начиная с воскресенья инициативу на синоптической карте перехватит область высокого давления. Это антициклон. Соответственно, в Москве будет солнечно, сухо. И ночная температура составит уже +12-15, а днем можно рассчитывать на +24-27 градусов рассказал он

Ранее сообщалось, что ожидаемое похолодание меньше всего коснется восточной и южной частей Европейской России. На Русскую равнину пробился грозовой фронт, вслед за которым распространился свежий воздух с берегов Атлантики, из-за чего активизировалась перестройка атмосферных процессов.