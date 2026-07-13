Москва13 июлВести.На текущей неделе в Москве не ожидается обильных осадков. Об этом RT сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Она также отметила, что небольшой дождь может пройти в Москве в ближайшие двое суток.
Интенсивные осадки сходят на нет… Температура высоко повышаться не будет. Днем будет +22...+24 °Cсказала она
По ее словам, в конце недели стоит ожидать больше солнечных дней. Правда, добавила синоптик, северные потоки принесут прохладны воздух.
Ночью в первой половине недели +16...+18 °C, во второй половине – около +15 °Cподытожила Позднякова
Ранее стало известно, что в московском регионе в июле ожидаются колебания температуры от умеренной прохлады до умеренной жары.