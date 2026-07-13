Синоптик Позднякова: интенсивные осадки в Москве сходят на нет

Стало известно, когда в Москве прекратятся интенсивные осадки Синоптик Позднякова: интенсивные осадки в Москве сходят на нет

Москва13 июл Вести.На текущей неделе в Москве не ожидается обильных осадков. Об этом RT сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она также отметила, что небольшой дождь может пройти в Москве в ближайшие двое суток.

Интенсивные осадки сходят на нет… Температура высоко повышаться не будет. Днем будет +22...+24 °C сказала она

По ее словам, в конце недели стоит ожидать больше солнечных дней. Правда, добавила синоптик, северные потоки принесут прохладны воздух.

Ночью в первой половине недели +16...+18 °C, во второй половине – около +15 °C подытожила Позднякова

Ранее стало известно, что в московском регионе в июле ожидаются колебания температуры от умеренной прохлады до умеренной жары.