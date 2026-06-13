В Гидрометцентре рассказали, спадет ли жара на следующей неделе Гидрометцентр обещает москвичам комфортную летнюю погоду на следующей неделе

Москва13 июн Вести.Со следующей недели в Москве и области спадет жара: ожидается комфортная летняя погода с кратковременными дождями. Такой прогноз дала в беседе с ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Атмосферный фронт, который приходит в московский регион в выходные, откроет дорогу более прохладной воздушной массе. По словам эксперта, уже к понедельнику температура вернется к нормальным значениям, характерным для этих дней.

Во вторник может быть на градус прохладнее, но в целом преобладающая температура в течение следующей недели — это от 8 до 13 градусов ночью, во второй половине недели даже 14. А дневная температура —19-24 градуса. Температура близкая к норме… То есть вполне комфортная летняя погода сообщила Макарова

Местами пройдут кратковременные дожди, но уже с меньшей интенсивностью, чем в субботу и воскресенье, добавила метеоролог