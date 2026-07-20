Москвичей предупредили о смене жары на комфортную летнюю погоду Синоптики пообещали москвичам комфортную летнюю погоду с 21 июля

Москва20 июл Вести.Во вторник, 21 июля, в Москве жара спадет: на смену 30-градусному зною придет комфортная летняя погода. Об этом агентству РИА Новости рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

По словам синоптика, через столицу пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди, грозы и понижение температуры. Если в последние дни температура поднималась до плюс 30 градусов, то уже со вторника она опустится до плюс 23-24 градусов и сохранится на этом уровне до конца недели.

С завтрашнего дня придет холодный воздух из-за подступающего с запада атмосферного фронта. И до конца недели будет температура воздуха будет около климатической нормы… Это вполне комфортная летняя погода цитирует Александра Голубева РИА Новости

Синоптик уточнил, что такая температура соответствует климатической норме или будет на 1-2 градуса ниже. Кратковременные грозы возможны во вторник днем и ближе к вечеру.