Москва12 июнВести.На следующей неделе жара в Москве отступит. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
У нас будет другая погода на следующей неделе. Жара в выходные уйдет: холодный фронт пройдет в ночь на воскресенье. Температура в воскресенье не превысит 23 °C, могут пройти грозы, град, усиление ветра до 17—18 метров в секундурассказал он
По словам синоптика, прохладная погода продержится всю неделю: показатели термометров окажутся на 1—3 °C ниже климатической нормы, при этом ожидаются кратковременные дожди.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предсказывал на 12 июня в столице жаркую погоду с незначительными осадками. А в Гидрометцентре рассказали, как погода может подпортить День России в Москве.