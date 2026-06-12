В Москве ожидаются грозы и град на фоне ухода жары Синоптик Шувалов: жара в Москве спадет на следующей неделе

Москва12 июн Вести.На следующей неделе жара в Москве отступит. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

У нас будет другая погода на следующей неделе. Жара в выходные уйдет: холодный фронт пройдет в ночь на воскресенье. Температура в воскресенье не превысит 23 °C, могут пройти грозы, град, усиление ветра до 17—18 метров в секунду рассказал он

По словам синоптика, прохладная погода продержится всю неделю: показатели термометров окажутся на 1—3 °C ниже климатической нормы, при этом ожидаются кратковременные дожди.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предсказывал на 12 июня в столице жаркую погоду с незначительными осадками. А в Гидрометцентре рассказали, как погода может подпортить День России в Москве.