Синоптик Заводченков рассказал, как облачность повлияет на погоду в Москве

В Москве похолодает до +19 градусов Синоптик Заводченков рассказал, как облачность повлияет на погоду в Москве

Москва28 июл Вести.В столице из-за плотной облачности дневная температура в ближайшие дни понизится до +19 градусов. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, грозовые тучи станут накрывать мегаполис во вторник вечером, а пик ненастья в столице придется на среду-четверг.

В Москве за сутки может выпадать до 7-9 миллиметров влаги. Из-за плотной облачности дневная температура понизится с сегодняшних +27 до +19…+22. Но затем погода наладится и в субботу вновь потеплеет до +27 пояснил Заводченков

Синоптик также отметил, что на юге России ожидается пик прогрева до +35 градусов. По его словам, облачные поля сольются в единый массив, и вне его зоны останутся только юг и Предуралье, поэтому здесь сохранится тихая и солнечная погода.