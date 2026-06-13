МЧС: ливень с грозой обрушится на Москву в ближайшие часы

В ближайшие часы москвичей накроет ливнем с грозой МЧС: ливень с грозой обрушится на Москву в ближайшие часы

Москва13 июн Вести.Ливень с грозой и град ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом столичное управление МЧС России сообщило в MAX.

Также москвичи могут столкнуться с сильным ветром.

В период с 9 до 21 часа 13 июня в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с говорится в сообщении МЧС

Жителям и гостям столицы порекомендовали парковаться в безопасных местах, обходить щиты и шаткие конструкции на улице, не оставлять детей без присмотра и быть внимательными при управлении автомобилем.