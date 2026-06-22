Синоптик рассказал, когда в Москве и области снова потеплеет Метеоролог раскрыл, когда в столице утихнут грозы

Москва22 июн Вести.Предпоследняя неделя июня в Москве и области будет сопровождаться дождями и грозами, потепление ожидается в выходные, сообщил ИС "Вести" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

В столичном регионе на прошлой неделе начались грозы и дожди. В понедельник в Москве ожидается непогода.

По всей Москве пройдет дождь, прогремит гроза. Ветер в порывах при грозе будет усиливаться до 11-16 м/с. Но надо сказать, что на максимальных значениях температуры это скажется только кратковременно: понижение температуры только в дождь, затем снова максимальное значение температуры будет достигать 23-25 градусов. Такая же температура будет во вторник и в среду — до 25 градусов рассказал Шувалов

Следующая волна дождей, но уже с холодным фронтом, придет во второй половине рабочей недели.

Это четверг-пятница, в конце рабочей недели. В этот период похолодает до 15-20 градусов. Дожди пройдут небольшие, будет преобладать пасмурная погода, не обойдется без гроз. К выходным снова ждем потепления резюмировал он

Ранее сообщалось, что спрос на дождевики и зонты в Москве резко вырос на фоне дождей.