Спрос на дождевики и зонты в Москве резко вырос на фоне дождей Продажи зонтов в Москве выросли на 165% из-за дождей

Москва20 июн Вести.Из-за дождей в Москве и области вырос спрос на непромокаемые товары, причем сильнее всего выросли продажи зонтов, дождевиков и непромокаемых головных уборов, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службы маркетплейсов.

Дождливая погода привела к резкому росту спроса на Wildberries на дождевики и зонтики. Так, например, 12-17 июня, если сравнивать с 5-10 июня, продажи дождевиков в Москве выросли на 140% в штуках, а зонтиков - на 165%, в Московской области - на 98% и 115% соответственно рассказали в Wildberries

На Ozon сильнее всего – в 7,4 раза – выросли продажи дождевиков. Спрос на непромокаемые головные уборы вырос в 6 раз, а на зонты и чехлы-дождевики для обуви – в 3,4 раза в годовом выражении.