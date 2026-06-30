Ритейлеры зафиксировали резкий рост спроса на средства от насекомых Резкий рост спроса на средства от насекомых фиксируют ритейлеры

Москва30 июн Вести.В России в период май–июнь 2026 года значительно выросли продажи репеллентов. Особенно заметно увеличился спрос на товары для защиты детей. Об этом рассказали опрошенные РИА Недвижимость ритейлеры.

По словам Оксаны Благой, руководителя направления "Сад" сети "Лемана Про", продажи репеллентов увеличились на 18% по сравнению с прошлым годом при росте цен на 7%. Основная причина — обильные снегопады и глубокие сугробы зимой, создавшие благоприятные условия для размножения насекомых.

В "Ашане" отметили, что продажи средств от клещей выросли на 35%, а от комаров — вдвое. Особенно высокий спрос зафиксирован на детскую защиту: средства от комаров для детей показали рост в 2 раза, а от клещей — в 3 раза по сравнению с июнем 2025 года.

Врачи также констатируют увеличение обращений по поводу укусов — прежде всего клещей, отмечает агентство.