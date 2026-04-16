В России в начале 2026 года на 22% выросли продажи антидепрессантов

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты В России в начале 2026 года на 22% выросли продажи антидепрессантов

Москва16 апр Вести.В России выросли продажи антидепрессантов, нейролептиков (для лечения тяжелых психических расстройств) и транквилизаторов (от тревоги), сообщает "Известия" со ссылкой на аналитиков.

За январь–март 2026 года россияне приобрели на 22% больше антидепрессантов, чем за аналогичный период прошлого года приводятся слова директора по развитию аналитической компании Николая Беспалова

Аналитики считают, что это продолжение тенденции 2025 года, когда было куплено на 23% таких препаратов больше, чем в 2024-м. Чаще всего они приобретались в Москве, Санкт-Петербурге и на Кубани.