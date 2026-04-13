Москва13 апр Вести.Правила продажи еще трех лекарственных препаратов будут ужесточены в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минздрава России.

В частности, говорится в сообщении, предлагается утвердить изменения условий продажи таких лекарств, как Габапентин (противоэпилептическое средство), Баклофен (применяется для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях), Дицикловерин+Парацетамол (обезболивающее).

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету говорится в сообщении

Ранее Федеральная антимонопольная служба снизила цены на семь востребованных лекарственных препаратов. Эта мера была связана с обновлением списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Расширение данного перечня позволило распространить ценовой контроль на те формы препаратов, которые не были охвачены ранее.