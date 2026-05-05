Москва5 мая Вести.Федеральная антимонопольная служба России согласовала снижение цен на четыре оригинальных препарата, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, цены будут снижены на противоопухолевое средство "Арейма" (камрелизумаб), препарат для лечения анемии "Реблозил" (луспатерцепт), иммунодепрессант "Арцерикс" (гофликицепт) и противотуберкулезный препарат "Ракстеми" (претоманид).

Снижения удалось добиться благодаря включению этих препаратов в указанный перечень в 2026 году и проведению ведомством экономического анализа говорится в сообщении

В ФАС уточнили, что согласованные цены на препараты оказались ниже как минимальных уровней в референтных странах, так и средних цен реализации за 2025 год. Например, цена на "Реблозил" на 24% ниже минимальной стоимости в референтных для РФ странах и на 48% меньше средней цены реализации в прошлом году. Стоимость "Ракстеми" стала на 96% ниже минимальных цен в референтных странах и на 24% ниже средней цены реализации в России в 2025-м.

В ведомстве отметили, что пересмотр цен должен повысить доступность терапии для пациентов. В медицинских организациях указанные лекарства будут предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

В начале апреля ФАС также пересмотрела цены на препараты из списка ЖНВЛП. Была снижена стоимость семи востребованных лекарств.