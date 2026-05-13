Москва13 маяВести.Федеральная антимонопольная служба России предлагает снижать цены на оригинальные препараты после выхода на рынок их аналогов, достигших уровня воспроизведенных препаратов, пишет газета ""Ведомости".
Как сообщил на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев, предлагаемый подход позволит бороться с недобросовестной конкуренцией и привлечь дополнительные средства в бюджет.
Чтобы снизить риски манипуляций, Нижегородцев предложил снижать цену на оригинальный препарат спустя год после выхода на рынок его копии (дженерика, который содержит тот же фармацевтический ингредиент, что и оригинал, но выведенный на рынок другой компанией). То есть после того, как регулятор убедится в том, что осуществляются поставки препарата в необходимых объемах, а цена экономически обоснована, отмечают "Ведомости".