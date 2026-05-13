ФАС хочет снижать цены на лекарство через год после выхода его дженерика

Москва13 мая Вести.Федеральная антимонопольная служба России предлагает снижать цены на оригинальные препараты после выхода на рынок их аналогов, достигших уровня воспроизведенных препаратов, пишет газета ""Ведомости".

Как сообщил на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев, предлагаемый подход позволит бороться с недобросовестной конкуренцией и привлечь дополнительные средства в бюджет.

Чтобы снизить риски манипуляций, Нижегородцев предложил снижать цену на оригинальный препарат спустя год после выхода на рынок его копии (дженерика, который содержит тот же фармацевтический ингредиент, что и оригинал, но выведенный на рынок другой компанией). То есть после того, как регулятор убедится в том, что осуществляются поставки препарата в необходимых объемах, а цена экономически обоснована, отмечают "Ведомости".