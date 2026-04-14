Москва14 апр Вести.Министерство здравоохранения России сформировало новый список стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), добавив в него 206 лекарств, производство которых необходимо обеспечить внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, в актуальный реестр вошли 206 препаратов в сравнении с 215 годом ранее.

В материале указывается, что по результатам ведомственной комиссии были исключены девять препаратов. Среди них антибиотик бензатина бензилпенициллин, противоопухолевый препарат прокарбазин, препарат для лечения гепатитов B и C пэгинтерферон альфа-2а, адреналин (эпинефрин) и другие.

Ранее Минздрав сообщил об ужесточении правил продажи трех лекарств: габапентина (противоэпилептическое средство), баклофена (применяется для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях) и обезболивающего Дицикловерин+Парацетамол.