Минздрав: предельные цены на лекарства изменили для недопущения их дефицита

Минздрав объяснил изменение предельных цен на жизненно важные лекарства Минздрав: предельные цены на лекарства изменили для недопущения их дефицита

Москва13 июн Вести.Изменение предельных цен на жизненно важные лекарства в России объясняется рисками перебоев их поставок и дефицита. Об этом говорится в материалах Министерства здравоохранения России, которые цитирует ТАСС.

С 1 января 2025 по 31 декабря 2025 перерегистрировано 1 732 предельные отпускные цены на лекарственные препараты в связи с риском их дефектуры поясняется в документе

Предельные отпускные цены на жизненно важные лекарства устанавливаются при регистрации препарата. Перерегистрация возможна только на основании положительного заключения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее сообщалось, что ФАС России предлагает снижать цены на оригинальные препараты после выхода на рынок их аналогов, достигших уровня воспроизведенных препаратов.