В России запретят продажу рецептурных препаратов без электронного рецепта

Москва27 мая Вести.Российский Минздрав работает над законопроектом, благодаря которому будет невозможно приобрести рецептурные лекарства без электронного рецепта. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе открытого диалога в Совфеде.

По ее словам, на сегодняшний день еще фиксируются случаи, когда рецептурные препараты продаются без рецепта.

В данном случае только четкая привязка к электронному рецепту и продаже через систему МДЛП (система мониторинга движения лекарственных препаратов) запретит продажу лекарственного препарата рецептурного, поэтому сейчас отрабатывается механизм, министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект, и в данном случае тогда будет полностью невозможно купить лекарственный препарат, если у вас не будет электронного рецепта сказала она

Ее дополнил статс-секретарь, замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Чиновник сообщил, что Минздрав в данный момент ожидает завершения доработки текста законопроекта, подчеркнув, что его обсуждение с Советом Федерации состоится в течение нескольких месяцев.

Ранее стало известно, что обновленный перечень стратегически важных лекарственных средств РФ могут пересмотреть уже в мае.