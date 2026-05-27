Москва27 маяВести.Российский Минздрав работает над законопроектом, благодаря которому будет невозможно приобрести рецептурные лекарства без электронного рецепта. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе открытого диалога в Совфеде.
По ее словам, на сегодняшний день еще фиксируются случаи, когда рецептурные препараты продаются без рецепта.
В данном случае только четкая привязка к электронному рецепту и продаже через систему МДЛП (система мониторинга движения лекарственных препаратов) запретит продажу лекарственного препарата рецептурного, поэтому сейчас отрабатывается механизм, министерство здравоохранения сегодня разрабатывает этот законопроект, и в данном случае тогда будет полностью невозможно купить лекарственный препарат, если у вас не будет электронного рецептасказала она
Ее дополнил статс-секретарь, замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Чиновник сообщил, что Минздрав в данный момент ожидает завершения доработки текста законопроекта, подчеркнув, что его обсуждение с Советом Федерации состоится в течение нескольких месяцев.
Ранее стало известно, что обновленный перечень стратегически важных лекарственных средств РФ могут пересмотреть уже в мае.