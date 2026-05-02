Минздрав: в передвижных аптеках не будут продавать психотропные препараты

В Минздраве рассказали, какие лекарства в передвижных аптеках не будут продавать Минздрав: в передвижных аптеках не будут продавать психотропные препараты

Москва2 мая Вести.Передвижные аптеки не будут торговать сильнодействующими веществами, радиофармацевтическими и иммунобиологическими препаратами, а также лекарствами, в состав которых входят наркотические или психотропные средства. Такую информацию обнародовала пресс-служба Минздрава РФ.

В экспериментальном режиме к продаже не допускаются препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры сообщили в министерстве

Минздрав подробно рассказал о препаратах, которые нельзя будет купить в передвижных аптеках. Так, в этот список также включены сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты. Помимо этого, в этих аптеках нельзя будет приобрести средства, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов Цельсия

Спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта выше 25% и лекарства индивидуального изготовления также не будут продаваться в передвижных аптеках, уточнили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптек на территориях, где нет постоянно действующих аптек​​​.