По инициативе "Единой России" начнется эксперимент с мобильными аптеками для сел

В России с 1 сентября стартует эксперимент с передвижными аптеками для сел По инициативе "Единой России" начнется эксперимент с мобильными аптеками для сел

Москва4 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон о розничной торговле лекарственными препаратами в отдаленных населенных пунктах. Партия "Единая Россия", разработавшая законопроект, будет следить за ходом эксперимента и содействовать регионам в его исполнении.

Эксперимент стартует 1 сентября и продлится ровно три года.

По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Евгения Нифантьева, партия последовательно решает вопрос обеспечения лекарствами малых и отдаленных населенных пунктов.

"Единая Россия" все три года будет осуществлять мониторинг проведения эксперимента и всячески содействовать тому, чтобы он прошел успешно указал депутат

Он отметил, что такая мера поможет оценить влияние передвижных аптек на доступность лекарств.

Один такой мобильный пункт сможет обеспечивать препаратами до 50 населенных пунктов, рассказал Нифантьев. У жителей будет возможность заказать необходимые товары через службу заказа по более широкому ассортименту. Кроме того, в каждой такой аптеке отпуск лекарств будет производиться фармацевтом. Так, помимо покупки препаратов посетители смогут получить фармацевтическое консультирование.

Ранее в Минздраве рассказали, какие лекарственные препараты не будут продаваться в передвижных аптеках.