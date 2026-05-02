В РФ запустят эксперимент по розничной торговле в передвижных аптеках Путин одобрил эксперимент по торговле лекарствами в передвижных аптеках

Москва2 мая Вести.Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами через передвижные аптеки. Соответствующий документ был размещен в субботу на сайте официального опубликования правовых актов.

Пилотный проект будет проходить с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Участвовать в эксперименте смогут все регионы страны, кроме городов федерального значения.

В мобильных аптечных пунктах нельзя будет продавать препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также лекарства предметно-количественного учета, иммунобиологические препараты, средства с содержанием спирта выше 25% и медикаменты, требующие хранения при температуре ниже 15 градусов.

Закон также вводит четкое определение передвижной аптеки. Ею считается автотранспортное средство с отдельной кабиной водителя, находящееся в собственности аптечной организации и оснащенное оборудованием для автономной работы. Препараты в таких пунктах должны быть защищены от осадков, а также воздействия высоких и низких температур.

К участию в эксперименте допустят только те аптеки, которые соответствуют требованиям правительства.

Ранее в Совете Федерации сообщили, что в эксперимент с передвижными аптеками готовы включиться 11 регионов России.