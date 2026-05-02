Москва2 мая Вести.В нестационарных аптеках будут продавать лекарства, которые не содержат наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ, этиловый спирт в количестве более 25% или требуют особых температурных условий — ниже 15°C. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Дарья Лантратова.

Она также отметила, что в таких аптеках должен будет работать специалист с фармацевтическим образованием.

В таком передвижном аптечном пункте должно быть подключение к системе электронных платежей, то есть безналичный расчет. И, конечно, все данные будут передаваться в электронную систему маркировки, что тоже важно, чтобы соблюсти все требования законодательства. Также кабина водителя должна будет изолирована от остального передвижного аптечного пункта для того, чтобы также соблюсти такой автономный режим. Такие передвижные аптечные пункты смогут работать только в тех населенных пунктах, где нет ФАПов и где нет стационарных аптек. Я подчеркну, что это сделано для того, чтобы не было угрозы для закрытия стационарных аптечных пунктов пояснила сенатор

Совет Федерации 29 апреля одобрил закон о проведении федерального эксперимента по розничной продаже лекарств через передвижные аптеки. Тестовый режим будет действовать с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года.