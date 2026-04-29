Совфед одобрил эксперимент с передвижными аптеками в России Совфед одобрил закон о торговле лекарствами в передвижных аптеках

Москва29 апр Вести.Совет Федерации одобрил закон о проведении федерального эксперимента по розничной продаже лекарств через передвижные аптеки. Тестовый режим будет действовать с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года.

Согласно документу, мобильные аптечные пункты смогут работать в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные аптеки. Это должно повысить доступность лекарств для жителей отдаленных и малонаселенных территорий.

При этом закон вводит ряд ограничений. В передвижных аптеках будет запрещена продажа препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры и сильнодействующие компоненты. Также под запрет попадут лекарства предметно-количественного учета, иммунобиологические препараты, средства с содержанием спирта более 25% и медикаменты, требующие хранения при температуре ниже 15 градусов.

Предполагается, что эксперимент позволит оценить эффективность нового формата торговли лекарствами и принять решение о его возможном расширении.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев рассказал, как можно поучаствовать в эксперименте с передвижными аптеками.