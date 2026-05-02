Сенатор Лантратова рассказала, почему для ЛНР важен закон о передвижных аптеках Лантратова: передвижные аптеки будут доставлять лекарства в прифронтовые районы

Москва2 мая Вести.Закон, регулирующий деятельность передвижных аптечных пунктов, поможет решить проблемы с доставкой всех необходимых лекарств в отдаленные и прифронтовые территории. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Дарья Лантратова.

Он вступает в силу в рамках эксперимента с 1 сентября 2026 года. По словам сенатора, каждая передвижная аптека сможет в неделю обслуживать до пятидесяти населенных пунктов.

Оперативная обстановка в новых регионах остается достаточно сложной, добавила Лантратова.

Конечно, для нас спасение — доставка в отдаленные населенные пункты, в прифронтовые территории всего необходимого. Сейчас мы получим механизм для того, чтобы доставлять лекарства. Конечно, мы сейчас активно развиваем всю медицинскую инфраструктуру, доступность лекарств с помощью федеральных органов власти, с помощью регионов-шефов, появляются новые ФАПы, ремонтируются больницы, но мы видим огромную востребованность именно такой мобильной медицины сказала сенатор

Ранее в комментарии ИС "Вести" заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев рассказал, как поучаствовать в эксперименте с передвижными аптеками.