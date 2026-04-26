Депутат рассказал, как поучаствовать в эксперименте с передвижными аптеками Нифантьев рассказал о работе эксперимента с передвижными аптеками

Москва26 апр Вести.Субъекты РФ по ходатайству высшего должностного лица могут попасть в распоряжение правительства РФ и поучаствовать в эксперименте с передвижными аптечными пунктами. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев.

Он объяснил, что участвовать в эксперименте могут как частные, так и государственные аптечные сети.

Субъекты Российской Федерации, которые посчитают правильным участвовать в этом эксперименте, могут по ходатайству высшего должностного лица субъекта попасть в распоряжение правительства Российской Федерации, и таким образом этот субъект сможет участвовать в эксперименте. Это могут быть как государственные аптечные сети, так и частные аптечные сети. Это должна быть профессиональная организация, которая более трех лет занимается фармацевтической деятельностью рассказал Нифантьев

По задумке, одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. Такая практика уже используется в ДНР, где передвижные аптечные пункты занимаются доставкой лекарств в отдаленные и пострадавшие от войны регионы.