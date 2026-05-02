Москва2 мая Вести.Поучаствовать в эксперименте с новыми передвижными аптеками готовы 11 российских регионов, рассказала в комментарии ИС "Вести" зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Дарья Лантратова.

По ее словам, успех эксперимента будет оцениваться по его востребованности на местах. Лантратова подчеркнула, что регионы смогут включиться добровольно.

Уже как минимум 11 субъектов готовы включиться. Это не только наши воссоединенные регионы, ДНР и ЛНР, это и Тюменская область, это Архангельская область, Волгоградская область, многие другие территории. И очень важно, что мы уже продумали инфраструктуру для этого. Мы вот были как раз на прошлой неделе в Нижегородской области, и нам уже показали автомобили, которые соответствуют всем требованиям такой нестационарной торговли, в том числе изолированная кабина водителя, температурный режим. Поэтому можем смело говорить, что мы готовы к проведению этого эксперимента рассказала сенатор

29 апреля Совет Федерации одобрил закон о проведении федерального эксперимента по розничной продаже лекарств через передвижные аптеки. Тестовый режим будет действовать с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года.