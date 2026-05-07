Москва7 мая Вести.В России могут законодательно закрепить возможность дистанционного наблюдения за состоянием пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Об этом сообщил представитель Минэкономразвития.

Сейчас такая практика действует в рамках экспериментального правового режима, запущенного в 16 регионах страны с января 2023 года, уточнили "Ведомостям" в МЭР.

В министерстве отметили, что эксперимент был признан успешным, после чего ведомство предложило перевести его положения в формат общего регулирования.

По данным Минэкономразвития, в ходе проекта была подтверждена эффективность технологий дистанционного мониторинга, а также отработано взаимодействие различных информационных систем.