В России начнут проводить исследования по оценке здоровья долгожителей

В России будут изучать долгожителей для будущих поколений В России начнут проводить исследования по оценке здоровья долгожителей

Москва16 июл Вести.Обеспечить здоровое старение и активное долголетие будущим поколениям — такой план разработало правительство РФ до 2030 года. С документом кабмина ознакомилось РИА Новости.

Как ожидается, в 2027 году начнутся популяционные исследования по оценке состояния здоровья россиян, включая долгожителей. Кроме того, при изучении планируется использовать генетические технологии для диагностики наследственных заболеваний.

Правительство разработало план мероприятий по реализации "Стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года говорится в сообщении

Уточняется, что ответственными за эту работу назначены Минздрав, Минобрнауки и ФМБА.