Москва28 мая Вести.Правительство России намерено к 2028 году усовершенствовать систему техосмотра автомобилей. Кабмин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по этому вопросу, передает ТАСС.

Заниматься разработкой мер будут Минтранс, МВД и Минсельхоз. Им предстоит предложить решения, которые помогут улучшить процедуру техосмотра и повысить ее эффективность с точки зрения безопасности дорожного движения.

Доклад о выполненной работе правительство рассчитывает получить в 2028 году.

Сейчас обязательный техосмотр требуется для автомобилей старше четырех лет при перерегистрации, а также после замены основных агрегатов. Служебный транспорт должен проходить такую проверку чаще. Во время осмотра специалисты проверяют тормозную систему, рулевое управление, световые приборы, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала и системы безопасности.

В феврале сообщалось, что в России планируют ввести систему усиленного государственного контроля за проведением техосмотра транспортных средств.