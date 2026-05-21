Мишустин: утвержден план реализации стратегии по снижению аварийности на дорогах

Кабмин утвердил план повышения безопасности на дорогах Мишустин: утвержден план реализации стратегии по снижению аварийности на дорогах

Москва21 мая Вести.Правительство России утвердило план реализации стратегии по повышению безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Правительство разработало и утвердило план мероприятий по реализации стратегии, направленной на повышение безопасности на дорогах до 2030 года и на перспективу до 2036 года сказал премьер-министр

По его словам, особое внимание будет уделено развитию дорожной инфраструктуры, включая строительство обходов населенных пунктов, расширение трасс, создание развязок и надземных пешеходных переходов.

Кроме того, власти планируют активнее внедрять цифровые технологии и искусственный интеллект для выявления опасных участков дорог.

Прошу министерства транспорта, здравоохранения, промышленности и торговли и другие заинтересованные ведомства тщательно контролировать сроки выполнения всех запланированных мероприятий: от этого зависит комфорт и безопасность автомобильных поездок людей обратился Мишустин к ведомствам

Ранее Минтранс поддержал необходимость регулирования сферы электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что предложил ввести обязательную проверку возраста и подтверждение личности через "Госуслуги".