Москва21 маяВести.Правительство России утвердило план реализации стратегии по повышению безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036-го.
Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Правительство разработало и утвердило план мероприятий по реализации стратегии, направленной на повышение безопасности на дорогах до 2030 года и на перспективу до 2036 годасказал премьер-министр
По его словам, особое внимание будет уделено развитию дорожной инфраструктуры, включая строительство обходов населенных пунктов, расширение трасс, создание развязок и надземных пешеходных переходов.
Кроме того, власти планируют активнее внедрять цифровые технологии и искусственный интеллект для выявления опасных участков дорог.
Прошу министерства транспорта, здравоохранения, промышленности и торговли и другие заинтересованные ведомства тщательно контролировать сроки выполнения всех запланированных мероприятий: от этого зависит комфорт и безопасность автомобильных поездок людейобратился Мишустин к ведомствам
