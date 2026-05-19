Москва19 мая Вести.Министерство транспорта РФ согласно с необходимостью дополнительного регулирования сферы электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, сообщил зампред Комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в мессенджере МАХ.

Ранее я уже писал о необходимости навести порядок в этой сфере. Для арендных электросамокатов предложил ввести обязательную проверку возраста и подтверждение личности через "Госуслуги". Для СИМ, находящихся в личном пользовании, — создать систему регистрации с присвоением номеров, чтобы повысить контроль за соблюдением ПДД и ответственность владельцев отметил депутат

По его словам, в министерстве подтвердили, что работа по его предложениям ведется: обсуждаются изменения в ПДД, ограничения для детей и подростков, создание реестра СИМ и механизмы идентификации пользователей. Кроме того, министерство поддержало возможность авторизации пользователей прокатных самокатов через сервис госуслуг.